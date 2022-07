L’Équipe titola | Il Rennes riceverà 5 milioni di euro dal trasferimento di Raphiha all’FC Barcelona

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 16:56:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: Nel 2020 ilaveva ceduto Raphinha al Leeds per 17di, più 6 bonus, con una percentuale su una plusvalenza da rivendita, la cui altezza non era stata resa nota. Con ildell’attaccante brasilianoper 58dibonus esclusi, per il quale il club catalano ha formalizzato mercoledì l’accordo con il Leeds, la plusvalenza si aggira sui 40di. E l’incentivo delsarebbe di circa 5di, pagabili in più rate, come l’importo di un ...