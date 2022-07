L’appello di Chiara Ferragni a Beppe Sala: «Rapine e armi, a Milano la situazione è fuori controllo. Bisogna fare qualcosa» (Di mercoledì 13 luglio 2022) «Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano». Inizia con queste parole il messaggio che Chiara Ferragni ha mandato pubblicamente al sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala attraverso una storia su Instagram. «Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa», denuncia l’imprenditrice 35enne, «persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo». Al momento, Sala non ha pubblicato alcuna risposta attraverso i suoi canali social. Tuttavia, nei primi mesi dell’anno il sindaco rispondeva a chi manifestava le proprie preoccupazioni dicendo che si trattava di «strumentalizzazione dalla parte politica», in quanto «i numeri dicono altro». Di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) «Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a». Inizia con queste parole il messaggio cheha mandato pubblicamente al sindaco del capoluogo lombardoattraverso una storia su Instagram. «Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa», denuncia l’imprenditrice 35enne, «persone fermate per strada cone derubate di tutto. La». Al momento,non ha pubblicato alcuna risposta attraverso i suoi canali social. Tuttavia, nei primi mesi dell’anno il sindaco rispondeva a chi manifestava le proprie preoccupazioni dicendo che si trattava di «strumentalizzazione dalla parte politica», in quanto «i numeri dicono altro». Di ...

