La siccità spinge i cinghiali sulle spiagge e in città (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - "La siccità che assedia le campagne spinge i 2,3 milioni di cinghiali nelle città e persino sulle spiagge dove aggrediscono i bagnanti, a caccia di cibo tra i rifiuti, aggravandone i problemi di gestione, dopo aver fatto piazza pulita di quel che rimane delle coltivazioni e costretto gli allevatori ad abbattere migliaia di maiali per il rischio della peste suina. La mancanza di pioggia, con precipitazioni dimezzate nel 2022, e il caldo record hanno fatto seccare i raccolti e reso asciutti i torrenti portando i branchi sempre più verso i centri urbani e i litorali a caccia di cibo e di acqua". A lanciare l'allarme è la Coldiretti in occasione della prima alleanza tra il mondo agricolo e il mondo venatorio e della gestione faunistica siglata a Roma, con la nascita ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - "Lache assedia le campagnei 2,3 milioni dinellee persinodove aggrediscono i bagnanti, a caccia di cibo tra i rifiuti, aggravandone i problemi di gestione, dopo aver fatto piazza pulita di quel che rimane delle coltivazioni e costretto gli allevatori ad abbattere migliaia di maiali per il rischio della peste suina. La mancanza di pioggia, con precipitazioni dimezzate nel 2022, e il caldo record hanno fatto seccare i raccolti e reso asciutti i torrenti portando i branchi sempre più verso i centri urbani e i litorali a caccia di cibo e di acqua". A lanciare l'allarme è la Coldiretti in occasione della prima alleanza tra il mondo agricolo e il mondo venatorio e della gestione faunistica siglata a Roma, con la nascita ...

Pubblicità

sulsitodisimone : La siccità spinge i cinghiali sulle spiagge e in città - Agenzia_Italia : La siccità spinge i cinghiali sulle spiagge e in città - retewebitalia : Caldo: la siccità spinge gli incendi, +153% in Italia - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie #accadeoggi - - FabrizioPace1 : RT @ilmetropolitan: #Caldo: la #siccità spinge gli #incendi, +153% in Italia - ilmetropolitan : #Caldo: la #siccità spinge gli #incendi, +153% in Italia -