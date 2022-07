“Ilary Blasi? Vi dico una cosa”. E anche Simona Ventura interviene sulla separazione da Totti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Giusto qualche mese fa, all’uscita delle voci sull’oggi confermata crisi e poi rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, Simona Ventura aveva sentito il bisogno di parlarne pubblicamente. “Consiglio non richiesto dovuto all’esperienza. La separazione è già di per sé un lutto, è dolorosissima. Quella pubblica di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che i figli vengono ancora meno tutelati. Sono persone perbene che si sono amate per 20 anni”, aveva scritto online, ricordando la sua separazione con Stefano Bettarini. Un ex calciatore e una conduttrice, come loro. Non solo, in quanto Simona Ventura aveva augurato il meglio ad Ilary Blasi e Francesco Totti. “Sapranno ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 13 luglio 2022) Giusto qualche mese fa, all’uscita delle voci sull’oggi confermata crisi e poi rottura trae Francescoaveva sentito il bisogno di parlarne pubblicamente. “Consiglio non richiesto dovuto all’esperienza. Laè già di per sé un lutto, è dolorosissima. Quella pubblica di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che i figli vengono ancora meno tutelati. Sono persone perbene che si sono amate per 20 anni”, aveva scritto online, ricordando la suacon Stefano Bettarini. Un ex calciatore e una conduttrice, come loro. Non solo, in quantoaveva augurato il meglio ade Francesco. “Sapranno ...

