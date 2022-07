Ilary Blasi, la sua prima mossa dopo l’addio: con lei ci sono i figli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non si fa che parlare di loro, di Totti e Ilary. Dal parrucchiere, al bar, durante la pausa pranzo si discute della fine di quella favola che ha segnato un’epoca. Vent’anni d’amore, di gesti clamorosi quanto romantici. Nella memoria di molti è indelebile la giornata delle nozze nel cuore di Roma, ma anche quel “Sei unica” che campeggiava sotto la maglietta dell’ex capitano giallorosso durante un derby agli inizi del Duemila. A distanza di un giorno dal comunicato con cui la coppia ha rivelato della rottura definitiva, un’altra notizia ha scosso gli Italiani. Un’indiscrezione che rende ancora più croccante quello che si preannuncia il gossip dell’estate 2022. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Totti innamorato di Noemi Bocchi: al ristorante dove aveva chiesto ad Ilary di sposarlo A meno 24 ore dal ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non si fa che parlare di loro, di Totti e. Dal parrucchiere, al bar, durante la pausa pranzo si discute della fine di quella favola che ha segnato un’epoca. Vent’anni d’amore, di gesti clamorosi quanto romantici. Nella memoria di molti è indelebile la giornata delle nozze nel cuore di Roma, ma anche quel “Sei unica” che campeggiava sotto la maglietta dell’ex capitano giallorosso durante un derby agli inizi del Duemila. A distanza di un giorno dal comunicato con cui la coppia ha rivelato della rottura definitiva, un’altra notizia ha scosso gli Italiani. Un’indiscrezione che rende ancora più croccante quello che si preannuncia il gossip dell’estate 2022. (continua a leggerele foto) leggi anche l’articolo —> Totti innamorato di Noemi Bocchi: al ristorante dove aveva chiesto addi sposarlo A meno 24 ore dal ...

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - DDeliolanes : RT @visionaria_io: Ok, Totti e Ilary Blasi si sono lasciati ma mi confermate che Matteo Renzi e le figure demmerda stanno ancora insieme? - redazionerumors : Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati spesso protagonisti di alcune pubblicità: uno spot in particolare, però, h… -