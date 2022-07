Hockey prato femminile, Mondiali 2022: Argentina ed Australia raggiungono Germania e Olanda in semifinale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono andati in scena oggi, allo Estadi Olímpic de Terrassa, in Spagna, gli ultimi due quarti di finale per quanto riguarda i Mondiali di Hockey su prato al femminile. Niente da fare per le padrone di casa iberiche nel match serale: l’Australia è nettamente superiore e si impone per 2-0 con le reti di Renee Taylor, al 2? su corner corto, e al 40?, sempre su penalty corner. Per le oceaniche ci sarà l’Olanda in semifinale. Nel pomeriggio spazio ad Argentina-Inghilterra, con le Leonas ad imporsi per 1-0 con la rete di Victoria Granatto al 46?. Per le sudamericane appuntamento il 16 luglio con la Germania. Semifinali 16 luglio Olanda-Australia Germania-Argentina Foto: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono andati in scena oggi, allo Estadi Olímpic de Terrassa, in Spagna, gli ultimi due quarti di finale per quanto riguarda idisual. Niente da fare per le padrone di casa iberiche nel match serale: l’è nettamente superiore e si impone per 2-0 con le reti di Renee Taylor, al 2? su corner corto, e al 40?, sempre su penalty corner. Per le oceaniche ci sarà l’in. Nel pomeriggio spazio ad-Inghilterra, con le Leonas ad imporsi per 1-0 con la rete di Victoria Granatto al 46?. Per le sudamericane appuntamento il 16 luglio con la. Semifinali 16 luglioFoto: ...

