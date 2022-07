Gila Lazio, svelate le modalità di pagamento per il difensore spagnolo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Mario Gila è ufficialmente un giocatore della Lazio. svelate le modalità di pagamento con le quali arriva in biancoceleste Mario Gila è ufficialmente un giocatore della Lazio. svelate anche le modalità di pagamento come si può notare dai comunicati della Borsa, che accompagnano le operazioni di mercato, il centrale sarà pagato in tre rate. COMUNICATO – «La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gila Fuentes Mario, proveniente dal Real Madrid CF. La cessione definitiva prevede un corrispettivo di Euro 6.000.000,00, da versarsi, in tre rate. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Marioè ufficialmente un giocatore dellaledicon le quali arriva in biancoceleste Marioè ufficialmente un giocatore dellaanche ledicome si può notare dai comunicati della Borsa, che accompagnano le operazioni di mercato, il centrale sarà pagato in tre rate. COMUNICATO – «La S.S.S.p.A. comunica di aver acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatoreFuentes Mario, proveniente dal Real Madrid CF. La cessione definitiva prevede un corrispettivo di Euro 6.000.000,00, da versarsi, in tre rate. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Lazio: l’arrivo del portiere #Maximiano non era previsto per il tardo pomeriggio, falso indizio. Infatti, arriverà… - DiMarzio : .@OfficialSSLazio: l’arrivo di Mario #Gila all’aeroporto di Fiumicino. Il difensore sosterrà domani le visite medic… - AlfredoPedulla : #Lazio, in chiusura #Gila come anticipato sei giorni fa - LazioNews_24 : #Lazio, i dettagli dell'affare #Gila - LazioNews_24 : #Auronzo2022, il report dell'allenamento pomeridiano della #Lazio -