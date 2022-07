Germania | trovati morti due ristoratori italiani a Stoccarda | è giallo

(Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Duesono statiuccisi in un stanza nel seminterrato del ristorante “Valle” a. Lo riporta la Stuggart Zeitung, sottolineando che i due uomini, entrambi 53enni, presentavano ferite da armi da taglio. Secondo il giornale la stanza era chiusa a chiave dall’interno e la polizia ha affermato di non aver trovato prove del coinvolgimento di una terza persona. I due erano soci d’affari- riporta ancora il giornale – noti nella scena gastronomica di. L'articolo proviene da Italia Sera.

