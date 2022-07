(Di mercoledì 13 luglio 2022) E' salitoleil Pildinel Regno Unito. Il rialzo è stato dello 0,5% a fronte di previsioni ferme a +0,1% e un calo in aprile dello 0,1%. Su base annuale il rialzo è del 3,5%...

Agenzia ANSA

E' salito oltre le stime ildi maggio nel Regno Unito. Il rialzo è stato dello 0,5% a fronte di previsioni ferme a +0,1% e un calo in aprile dello 0,1%. Su base annuale il rialzo è del 3,5% a fronte di un +2,7% ...Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici: Giovedì 14/07/2022 06:30 Giappone : Produzione industriale,(preced. - 1,5%) Venerdì 15/07/2022 04:00 Cina :, trimestrale (atteso ... Gb: Pil mensile di maggio sale oltre le stime, +0,5% - Economia Nei tre mesi fino a maggio, il Pil è aumentato dello 0,4%, rispetto alle previsioni di una crescita zero AGI - L'economia britannica è cresciuta dello 0,5% mensile a maggio, oltre le attese che indica ...E' salito oltre le stime il Pil mensile di maggio nel Regno Unito. Il rialzo è stato dello 0,5% a fronte di previsioni ferme a +0,1% e un calo in aprile dello 0,1%. (ANSA) ...