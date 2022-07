Ex Milan – Trattativa avanzata tra Alexandre Pato e il Konyaspor | news (Di mercoledì 13 luglio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Alexandre Pato sarebbe vicino al trasferimento al club turco del Konyaspor Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 luglio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato,sarebbe vicino al trasferimento al club turco del

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : #Inter, Milan #Skriniar rimasto a Milano perché indisponibile mentre la squadra è a Lugano per la prima amichevole.… - lucabianchin7 : Charles #DeKetelaere atteso in campo alle 15.30 nell’amichevole con l’Utrecht, nonostante i dubbi dei giorni scorsi… - AntoVitiello : ??Il #Milan ha ritoccato l'offerta per #DeKeteleare, non ancora arrivata a 30 mln ma migliorata rispetto a una setti… - PianetaMilan : Ex @acmilan – Trattativa avanzata tra Alexandre #Pato e il #Konyaspor | news #ACMilan #Milan #SempreMilan - CaronteTheG : Grafico della trattativa #Milan-#DeKetelaere #ingegneria -