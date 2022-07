Ergun (dirigente Galatasaray): «C’è una trattativa in corso per Joao Pedro» (Di mercoledì 13 luglio 2022) Cenk Ergun, dirigente del Galatasaray, ha confermato la trattativa con il Cagliari per Joao Pedro. Le sue parole Ai microfoni di beINSPORT il dirigente del Galatasaray Cenk Ergun ha confermato la trattativa tra il club turco e il Cagliari per Joao Pedro: «C’è una trattativa in corso riguardo Joao Pedro. Essendo un club quotato in borsa, le spiegazioni verranno fornite quando si passerà alla fase finale. Posso dire solo che stiamo andando avanti» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Cenkdel, ha confermato lacon il Cagliari per. Le sue parole Ai microfoni di beINSPORT ildelCenkha confermato latra il club turco e il Cagliari per: «C’è unainriguardo. Essendo un club quotato in borsa, le spiegazioni verranno fornite quando si passerà alla fase finale. Posso dire solo che stiamo andando avanti» L'articolo proviene da Calcio News 24.

