Elena Del Pozzo, la dedica del padre per il suo compleanno è straziante (Di mercoledì 13 luglio 2022) Elena Del Pozzo è stata uccisa a quasi cinque anni dalla madre Martina Patti con ben undici coltellate. Poi la donna si è liberata del cadavere gettandolo in un campo e facendolo ritrovare solo dopo aver finto un rapimento. Ora le Forze dell’Ordine stanno indagando per cercare la causa alla base del folle gesto, molto probabilmente si tratterebbe della gelosia. Ieri, 12 Luglio 2022, sarebbe stato il quinto compleanno della piccola che ora lo festeggerà tra gli angeli. Suo padre ha deciso di fargli gli auguri attraverso una commovente storia su Instagram: le sue parole non sono passate inosservate. Vediamo nel dettaglio che cosa ha scritto.



