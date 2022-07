Dybala al Napoli? È successo con Spalletti! Che cosa filtra (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Napoli sta per perdere uno dei suoi pilastri maggiori, ovvero Kalidou Koulibaly. L’offerta del Chelsea al giocatore è impareggiabile non soltanto per il club azzurro, ma per qualsiasi squadra di Serie A. 40 milioni al Napoli, 10 al difensore. È questa la proposta irrinunciabile dei Blues, tanto per De Laurentiis (che altrimenti avrebbe perso il comandante a zero la prossima estate) quanto per Koulibaly. Con l’aiuto del Corriere dello Sport abbiamo provato a dare una risposta a due domande chiave, ovvero chi sostituirà il senegalese e chi sarà il nuovo capitano. FOTO: Getty – Napoli KoulibalyUn altro interrogativo è come reagirà la piazza davanti a questa cessione? Certamente un modo per fronteggiare una “rivolta” (figurativamente, sia chiaro) potrebbe essere l’acquisto di un grande nome. Per questo motivo, da giorni si ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilsta per perdere uno dei suoi pilastri maggiori, ovvero Kalidou Koulibaly. L’offerta del Chelsea al giocatore è impareggiabile non soltanto per il club azzurro, ma per qualsiasi squadra di Serie A. 40 milioni al, 10 al difensore. È questa la proposta irrinunciabile dei Blues, tanto per De Laurentiis (che altrimenti avrebbe perso il comandante a zero la prossima estate) quanto per Koulibaly. Con l’aiuto del Corriere dello Sport abbiamo provato a dare una risposta a due domande chiave, ovvero chi sostituirà il senegalese e chi sarà il nuovo capitano. FOTO: Getty –KoulibalyUn altro interrogativo è come reagirà la piazza davanti a questa cessione? Certamente un modo per fronteggiare una “rivolta” (figurativamente, sia chiaro) potrebbe essere l’acquisto di un grande nome. Per questo motivo, da giorni si ...

