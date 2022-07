Donetsk, terzo cittadino Usa in mano ai filo-russi (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – C’è un terzo cittadino americano, Suedi Murekezi, in mano ai filo-russi a Donetsk, nell’Ucraina orientale. Lo denunciano gli amici e i familiari di Murekezi, 35 anni, sostenendo che l’uomo è stato catturato a giugno a Kherson, nell’Ucraina meridionale, dove viveva da oltre due anni. Ora Murekezi si trova nella stessa prigione dove sono detenuti altri due cittadini americani, Alexander Drueke e Andy Tai Ngoc Huynh, catturati dalle forse russe il mese scorso. Il fratello Sele Murekezi ha detto di essere ”estremamente preoccupato” perché l’uomo ”è ovviamente in pericolo”. A differenza di Drueke e Huynh, gli amici e la famiglia di Murekezi affermano che non ha partecipato ad alcun combattimento in Ucraina e si è trasferito nel paese circa quattro anni fa, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – C’è unamericano, Suedi Murekezi, inai, nell’Ucraina orientale. Lo denunciano gli amici e i familiari di Murekezi, 35 anni, sostenendo che l’uomo è stato catturato a giugno a Kherson, nell’Ucraina meridionale, dove viveva da oltre due anni. Ora Murekezi si trova nella stessa prigione dove sono detenuti altri due cittadini americani, Alexander Drueke e Andy Tai Ngoc Huynh, catturati dalle forse russe il mese scorso. Il fratello Sele Murekezi ha detto di essere ”estremamente preoccupato” perché l’uomo ”è ovviamente in pericolo”. A differenza di Drueke e Huynh, gli amici e la famiglia di Murekezi afferche non ha partecipato ad alcun combattimento in Ucraina e si è trasferito nel paese circa quattro anni fa, ...

Pubblicità

fisco24_info : Donetsk, terzo cittadino Usa in mano ai filo-russi: (Adnkronos) - Suedi Murekezi, 35 anni, sarebbe stato catturato… - ledicoladelsud : Donetsk, terzo cittadino Usa in mano ai filo-russi - italiaserait : Donetsk, terzo cittadino Usa in mano ai filo-russi - LocalPage3 : Donetsk, terzo cittadino Usa in mano ai filo-russi -