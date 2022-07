Dl Aiuti, altro colpo ai lavoratori della logistica: ecco l’emendamento che favorisce le aziende (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una nuova scelta che frena la transizione gomma-rotaia delle merci e che rappresenta una tegola sui diritti dei lavoratori è stata presa dal Parlamento italiano. Si tratta di un emendamento presentato dal senatore Nazario Pagano del gruppo Forza Italia Udc e approvato in via definitiva nel dl 36/2022, il cosiddetto dl Aiuti. In sostanza prima, se un magazziniere/autista lavorava con turni massacranti e senza troppe sicurezze sul lavoro in una delle miriade ditte di appalto della logistica e non gli veniva pagato il salario o i contributi, il committente finale di quell’appalto – come ad esempio FeCam, Bertolini, Dhl o una delle aziende che gestiscono gli scali aeroportuali o i centri intermodali – aveva l’obbligo di sostenere i costi lasciati in sospeso dalle aziende cooperative. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una nuova scelta che frena la transizione gomma-rotaia delle merci e che rappresenta una tegola sui diritti deiè stata presa dal Parlamento italiano. Si tratta di un emendamento presentato dal senatore Nazario Pagano del gruppo Forza Italia Udc e approvato in via definitiva nel dl 36/2022, il cosiddetto dl. In sostanza prima, se un magazziniere/autista lavorava con turni massacranti e senza troppe sicurezze sul lavoro in una delle miriade ditte di appaltoe non gli veniva pagato il salario o i contributi, il committente finale di quell’appalto – come ad esempio FeCam, Bertolini, Dhl o una delleche gestiscono gli scali aeroportuali o i centri intermodali – aveva l’obbligo di sostenere i costi lasciati in sospeso dallecooperative. ...

