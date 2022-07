Di Maio attacca ancora Conte: 'Per qualcuno la stabilità e la responsabilità sono un disvalore' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Di Maio a testa bassa contro Conte in un duello rusticano che sta facendo traballare il governo, 'Sicuramente in tutta Europa la stabilità è un valore e lo è anche per molte forze politiche italiane. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dia testa bassa controin un duello rusticano che sta facendo traballare il governo, 'Sicuramente in tutta Europa laè un valore e lo è anche per molte forze politiche italiane. ...

Pubblicità

TorcoAlb : RT @SilenzieFalsita: Lezzi attacca Di Maio e Draghi: «Mentono. Continuano imperterriti a prendere in giro gli italiani» - globalistIT : - federicovf69 : RT @SilenzieFalsita: Lezzi attacca Di Maio e Draghi: «Mentono. Continuano imperterriti a prendere in giro gli italiani» - demian_yexil : RT @SilenzieFalsita: Lezzi attacca Di Maio e Draghi: «Mentono. Continuano imperterriti a prendere in giro gli italiani» - capuano_daniele : RT @SilenzieFalsita: Lezzi attacca Di Maio e Draghi: «Mentono. Continuano imperterriti a prendere in giro gli italiani» -