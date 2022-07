Cuneo e contratti, Draghi cala il bis (Di mercoledì 13 luglio 2022) Inutile girarci intorno, su Palazzo Chigi si sono addensate nubi nere, nerissime. A dispetto del caldo africano di questi giorni, il governo di Mario Draghi rischia di essere investito da una tempesta, che potrebbe anche finire con un naufragio di tutta la nave. Il giorno potrebbe essere domani, quando il Movimento Cinque Stelle, reduce dalla drammatica scissione di Luigi Di Maio, potrebbe decidere di non votare il decreto Aiuti. Dando così una leva alla Lega di Matteo Salvini, già pronto a chiedere il voto in caso di forfait grillino in Aula. Nel mentre però, Draghi non è certo uno che si gira i pollici. E l’ultimo atto dell’esecutivo guidato da chi, volenti o nolenti, ha salvato la moneta unica è un piano di aiuti per famiglie e imprese, a prova di inflazione. Una specie di gabbia di Faraday, contro le saette di un costo della vita che in Italia ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 luglio 2022) Inutile girarci intorno, su Palazzo Chigi si sono addensate nubi nere, nerissime. A dispetto del caldo africano di questi giorni, il governo di Mariorischia di essere investito da una tempesta, che potrebbe anche finire con un naufragio di tutta la nave. Il giorno potrebbe essere domani, quando il Movimento Cinque Stelle, reduce dalla drammatica scissione di Luigi Di Maio, potrebbe decidere di non votare il decreto Aiuti. Dando così una leva alla Lega di Matteo Salvini, già pronto a chiedere il voto in caso di forfait grillino in Aula. Nel mentre però,non è certo uno che si gira i pollici. E l’ultimo atto dell’esecutivo guidato da chi, volenti o nolenti, ha salvato la moneta unica è un piano di aiuti per famiglie e imprese, a prova di inflazione. Una specie di gabbia di Faraday, contro le saette di un costo della vita che in Italia ...

Pubblicità

infoitinterno : Cuneo fiscale, salario minimo, contratti: i temi del patto governo-sindacati | LeggiOggi - EmanueleTasina1 : Mentre qualcuno e' in campagna elettorale e minaccia crisi! - CatelliRossella : Contratti e cuneo, piano salva-salari in due step - Economia - ANSA - News24_it : Contratti e cuneo, piano salva-salari in due step - Agenzia ANSA - antonie85321896 : RT @sole24ore: ?? #Governo, #contratti collettivi e taglio del #cuneofiscale: il piano salva-salari in due step: -