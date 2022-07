Covid-19, quarta dose di vaccino a Latina e provincia: chi deve farla e dove (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Ministero della Salute in relazione alla ripresa della curva epidemica del virus Sars-Cov-2 ha esteso la platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo, o second booster, della campagna vaccinale. La “quarta dose” è ora consigliata a tutte le persone di età uguale o superiore ai 60 anni e per i soggetti fragili di età pari o superiore ai 12 anni. Per queste categorie di cittadini sarà possibile prenotare il vaccino sul sito preventiva, che potrà essere eseguita sul sito: https://www.salutelazio.it dalle ore 24 di mercoledì p.v. Per coloro che, invece, devono ancora sottoporsi alle prime 3 dosi l’accesso presso gli hub vaccinali della provincia è libero e senza necessità di prenotazione. Gli orari di apertura degli hub vaccinali variano come di seguito, a partire da venerdì 15 ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Ministero della Salute in relazione alla ripresa della curva epidemica del virus Sars-Cov-2 ha esteso la platea vaccinale destinataria della secondadi richiamo, o second booster, della campagna vaccinale. La “” è ora consigliata a tutte le persone di età uguale o superiore ai 60 anni e per i soggetti fragili di età pari o superiore ai 12 anni. Per queste categorie di cittadini sarà possibile prenotare ilsul sito preventiva, che potrà essere eseguita sul sito: https://www.salutelazio.it dalle ore 24 di mercoledì p.v. Per coloro che, invece, devono ancora sottoporsi alle prime 3 dosi l’accesso presso gli hub vaccinali dellaè libero e senza necessità di prenotazione. Gli orari di apertura degli hub vaccinali variano come di seguito, a partire da venerdì 15 ...

Pubblicità

GiovaQuez : Non è che 'dovete' farla. Non c'è obbligo. La quarta dose è raccomandata perché più circola il virus più possibilit… - Agenzia_Ansa : Tutte le domande sulla quarta dose del vaccino anti-Covid. Esperti divisi tra il booster subito o il vaccino aggior… - nzingaretti : Il Lazio è pronto. Da domani #13luglio a mezzanotte partono le prenotazioni online per la quarta dose del #vaccino… - Traiano73 : RT @Lolly66029867: @carloemme50 Io con 3 dosi ho preso il Covid, non penso proprio che farò un eventuale quarta dose,per due giorni sono st… - cirulli_chiara : RT @DmitryEvic: Mentre in tutto il mondo il covid si combatte con l'immunità naturale, in Italia ancora si discute di mascherine e quarta d… -