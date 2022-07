Concerti – ‘Rock in Roma’: domani all’Ippodromo delle Capannelle torna Carl Brave con una superband (Di mercoledì 13 luglio 2022) Carl Brave sarà protagonista del grande ritorno alla musica dal vivo del nostro Paese, accompagnato dalla sua super band composta da dieci elementi tra percussioni, fiati (trombe e sax), basso, batteria, chitarre e tastiere. Artista da oltre 30 Dischi di Platino, tour sold out e primi posti in radio, Carl Brave è tra i nomi più richiesti del panorama musicale italiano. Pioniere come producer e primo rapper a portare la sua musica nei teatri con il suo tour nell’insegna del sold out “Notti Brave in Teatro”. In pochissimi anni, concerto dopo concerto. Il 24 giugno Hula-Hoop (Columbia Records/Sony Music Italy) è uscito il nuovo singolo di Carl Brave, in coppia con Noemi. Scritto e prodotto dal cantautore romano, il brano ha lo stile accattivante, leggero ma allo stesso ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022)sarà protagonista del grande ritorno alla musica dal vivo del nostro Paese, accompagnato dalla sua super band composta da dieci elementi tra percussioni, fiati (trombe e sax), basso, batteria, chitarre e tastiere. Artista da oltre 30 Dischi di Platino, tour sold out e primi posti in radio,è tra i nomi più richiesti del panorama musicale italiano. Pioniere come producer e primo rapper a portare la sua musica nei teatri con il suo tour nell’insegna del sold out “Nottiin Teatro”. In pochissimi anni, concerto dopo concerto. Il 24 giugno Hula-Hoop (Columbia Records/Sony Music Italy) è uscito il nuovo singolo di, in coppia con Noemi. Scritto e prodotto dal cantautore romano, il brano ha lo stile accattivante, leggero ma allo stesso ...

