Cinghiali a Genova, Bucci: “Dobbiamo portarli fuori dalla città, non date loro da mangiare” (Di mercoledì 13 luglio 2022) “A me non interessa l’abbattimento, mi interessa che i Cinghiali vengano posizionati fuori dalla città, poi sono i veterinari che dovranno decidere in che modalità” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 13 luglio 2022) “A me non interessa l’abbattimento, mi interessa che ivengano posizionati, poi sono i veterinari che dovranno decidere in che modalità”

Pubblicità

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Nel capoluogo ligure grossi animali vagano per la città. Il Comune, dopo diversi incidenti, invita i cittadini a non fo… - SIVeLP : Emergenza cinghiali in città, Bucci: 'No abbattimenti, ma vanno portati fuori' - Genova 24 - SIVeLP : Genova, multe salate per chi dà da mangiare ai cinghiali: si paga fino a 500 euro - telecitynews24 : ??GENOVA: CINGHIALI A SPASSO LUNGO LA SOPRAELEVATA?? Il Comune studia recinzioni a monte per limitare gli accessi??… - Agenzia_Italia : Nel capoluogo ligure grossi animali vagano per la città. Il Comune, dopo diversi incidenti, invita i cittadini a no… -