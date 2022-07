Calciomercato – “Koulibaly-Chelsea Per Bremer è Inter-Juve” | VIDEO

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidou(Napoli) e Gleison(Torino), due tra i migliori difensori della nostra Serie A, in procinto di cambiare maglia in questa sessione estiva di. Il senegalese verso Londra, sponda. Per il brasiliano dubbi

Pubblicità

DiMarzio : #Koulibaly-@ChelseaFC, prevista per domani la chiusura #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, prevista domani la chiusura tra #Koulibaly e #Chelsea: i dettagli dell'affare - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: il Chelsea ha intenzioni serie per #Koulibaly. Le ultime - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : -

... i movimenti principali in Italia e non soloAltra giornata importante per il, i ... Sempre in piedi la pista de Ligt al Bayern,lascerà il Napoli direzione Chelsea entro 48 ore, ...Le news LIVE Conprossimo all'addio, il Napoli si sta già muovendo per un'alternativa da affiancare a Ostigard. C'è sempre Kim del Fenerbahce (ma il Rennes resta in pressing), ma la ...Calciomercato Inter, non solo Skriniar in lista partenze: può dire addio anche de Vrij, la nuova pista in Serie A ...La Juventus pronta a scatenarsi, con un doppio colpo da sogno direttamente dal Napoli: serve una super offerta.