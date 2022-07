Calcio femminile, Milena Bertolini: “La qualificazione dipende dai noi. Voglio l’Italia che conosco” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si aspetta un importante cambio di passo da parte della sua squadra Milena Bertolini, CT della Nazionale femminile di Calcio che domani giovedì 14 luglio, alle ore 18:00, affronterà la seconda partita dei Campionati Europei 2022 in scena in Inghilterra sfidando l’Islanda. La coach è intervenuta alla vigilia della partita ai microfoni di Sky Sport, ponendo l’accento sull’atteggiamento che si aspetta di trovare in campo dalle sue giocatrici: “Contro l’Islanda mi aspetto di vedere l’Italia che conosco, l’Italia che ci ha portato fino a qua“, ha detto Bertolini, sottolineando l’importanza di gettarsi alle spalle l’avvio shock contro la Francia, dove le azzurre sono uscite sconfitte con un sono 5-1. La qualificazione alla fase ad ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si aspetta un importante cambio di passo da parte della sua squadra, CT della Nazionalediche domani giovedì 14 luglio, alle ore 18:00, affronterà la seconda partita dei Campionati Europei 2022 in scena in Inghilterra sfidando l’Islanda. La coach è intervenuta alla vigilia della partita ai microfoni di Sky Sport, ponendo l’accento sull’atteggiamento che si aspetta di trovare in campo dalle sue giocatrici: “Contro l’Islanda mi aspetto di vederecheche ci ha portato fino a qua“, ha detto, sottolineando l’importanza di gettarsi alle spalle l’avvio shock contro la Francia, dove le azzurre sono uscite sconfitte con un sono 5-1. Laalla fase ad ...

Pubblicità

robymancio : Sono iniziati gli Europei di calcio femminile in Inghilterra, mentre le nostre ragazze cominceranno questa avventur… - RaiUno : L'incredibile storia del nostro calcio femminile, iniziata più di un secolo fa. Il documentario '#AzzurroShocking,… - RaiUno : Fino a pochi anni fa era difficile sentire parlare di calcio femminile in tv. Nel 1983 Raffaella Carrà in “Pronto R… - salvooo75 : RT @Rinointerista: Calcio femminile,qualcosa nn va!! - la_maledetta : RT @lUltimoUomo: La tortuosa storia d'affermazione delle calciatrici in Russia, ancora più isolate dopo l'inizio del conflitto in Ucraina.… -