Calcio femminile, Europei 2022: vincono nel Gruppo C Svezia e Olanda, battute Svizzera e Portogallo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si conclude la seconda giornata dei Campionati Europei di Calcio femminile 2022 per il Girone C: due gli incontri che sono andati in scena oggi in terra inglese. In quel di Sheffield la Svezia riesce ad imporsi per 2-1 sulla Svizzera: Rolfo sblocca il match al 53?, risponde subito Bachmann, poi segna al 79? Bennison a decidere il match. In serata a Leigh spazio a Paesi Bassi-Portogallo: le neerlandesi la spuntano al termine di un incontro molto combattuto per 3-2. Dopo le reti di Egurrola e van der Gragt arriva la risposta delle lusitane con Costa e Silva. Al 62? la rete di van de Donk che vale il successo. Gruppo C Svezia-Svizzera 2-1 (Rolfo, Bachmann, Bennison) Paesi Bassi-Portogallo 3-2 (Egurrola, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si conclude la seconda giornata dei Campionatidiper il Girone C: due gli incontri che sono andati in scena oggi in terra inglese. In quel di Sheffield lariesce ad imporsi per 2-1 sulla: Rolfo sblocca il match al 53?, risponde subito Bachmann, poi segna al 79? Bennison a decidere il match. In serata a Leigh spazio a Paesi Bassi-: le neerlandesi la spuntano al termine di un incontro molto combattuto per 3-2. Dopo le reti di Egurrola e van der Gragt arriva la risposta delle lusitane con Costa e Silva. Al 62? la rete di van de Donk che vale il successo.2-1 (Rolfo, Bachmann, Bennison) Paesi Bassi-3-2 (Egurrola, ...

