Bernardeschi | «Quando firmerò con qualcuno lo comunicherò io» – FOTO

Bernardeschi rompe il silenzio: l'annuncio dell'esterno sui propri canali social ufficiali in merito al possibile futuro Sui social, Federico Bernardeschi fa chiarezza riguardo al proprio futuro. L'esterno bianconero, dato ad un passo dal Toronto, smentisce di aver già firmato accordi con il suo nuovo club: IL MESSAGGIO – «Al momento non ho firmato con nessun club. Quando lo farò, sarò io stesso a comunicarlo. Grazie». L'articolo proviene da Calcio News 24.

