(Di mercoledì 13 luglio 2022) La BB14 () non corre più il rischio di non allinearsi ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie B. Notizia non ancora ufficiale ma da definirsi affidabile da più fonti autorevoli.

L'Eco di Bergamo

2022 - 2023 Serie B Squadra Salerno La nuova Virtus Arechi Salerno targata Centro di ... a seguire poi gioca per Montegranaro,dove raggiunge la semifinale playoff, Rieti e Pistoia. ...Confidando su tali aspetti perché allora non dare per scontato gli auspicati sogni di gloria Risposta scontata: il(idem, del resto, le altre discipline sportive) non ha alcuna affinità con ... Bergamo Basket, ok alla continuità in B: premiati gli sforzi del presidente Galluzzo La BB14 (Bergamo Basket) non corre più il rischio di non allinearsi ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie B. Notizia non ancora ufficiale ma da definirsi affidabile da più fonti autor ...La 2B Control Trapani comunica di aver raggiunto un accordo con Omar Dieng, ala del 2000 di 202 cm e 110 kg. Queste le prime parole dell’atleta dopo l’ufficialità del suo accordo con la società del pr ...