Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 12 luglio 2022 (Di mercoledì 13 luglio 2022) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 12 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film La canzone della vita – Denny Collins ha totalizzato in media 1279 spettatori (8.59% di share). Il film Come un gatto in tangenziale su Canale5 ha conquistato in media 2292 spettatori (share 15.88%), mentre l’evento musicale Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022 su Italia1 ha realizzato 1278 spettatori (9.64%). Su Rai2 il programma Dalla strada al palco ha portato a casa 1273 spettatori (9.85%), mentre la puntata del programma di attualità Filorosso su Rai3 ne ha avuti 710 (5.26%). Su Rete4 la serie tv Harry Wild – La signora del delitto ha totalizzato ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 13 luglio 2022) Idei programmi più visti di12, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film La canzone della vita – Denny Collins ha totalizzato in media 1279 spettatori (8.59% di share). Il film Come un gatto in tangenziale su Canale5 ha conquistato in media 2292 spettatori (share 15.88%), mentre l’evento musicale Radio Norba Cornetto Battiti Livesu Italia1 ha realizzato 1278 spettatori (9.64%). Su Rai2 il programma Dalla strada al palco ha portato a casa 1273 spettatori (9.85%), mentre la puntata del programma di attualità Filorosso su Rai3 ne ha avuti 710 (5.26%). Su Rete4 la serie tv Harry Wild – La signora del delitto ha totalizzato ...

Pubblicità

occhio_notizie : Ascolti tv di martedì 12 luglio 2022: Come un gatto in tangenziale vince contro La canzone della vita – Danny Colli… - CorriereCitta : #AscoltiTv martedì #12luglio 2022: La canzone della vita - Danny Collins, Come un gatto in tangenziale, Battiti Liv… - infoitcultura : Ascolti tv ieri, chi sale e chi scende: Rai1 ok, Zelig si difende. Tutti i dati - occhio_notizie : Ascolti tv di lunedì11 luglio 2022: Zelig vince contro Il viaggio degli Eroi #ascoltitv #datiauditel - AnnaMancini81 : Ascolti Tv lunedì 11 luglio 2022, Il viaggio degli Eroi 14.4%, Zelig 15.7% -