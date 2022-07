Artista dal cuore d’oro: Fedez dona 400mila euro ai bambini di Fondazione Tog (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tanti abbracci, qualche lacrima di commozione, ma soprattutto i sorrisi dei bambini che hanno potuto incontrare di persona il loro idolo, Fedez, che ha portato loro un dono a dir poco spropositato: un assegno da 400mila euro. Il denaro è stato interamente devoluto dall’Artista milanese a favore di “Fondazione Tog – Together to go”, l’associazione benefica che si occupa di assistere i piccoli pazienti affetti da patologie neurologiche complesse. Fedez abbraccia i bambini della Fondazione TogL’impegno per il sociale di Fedez “Oggi sono andato a trovare i bambini e le bambine di @amiciditog per consegnare l’assegno di 400mila euro che verrano ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tanti abbracci, qualche lacrima di commozione, ma soprattutto i sorrisi deiche hanno potuto incontrare di persona il loro idolo,, che ha portato loro un dono a dir poco spropositato: un assegno da. Il denaro è stato interamente devoluto dall’milanese a favore di “Tog – Together to go”, l’associazione benefica che si occupa di assistere i piccoli pazienti affetti da patologie nlogiche complesse.abbraccia idellaTogL’impegno per il sociale di“Oggi sono andato a trovare ie le bambine di @amiciditog per consegnare l’assegno diche verrano ...

