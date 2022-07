Amichevoli 2022: 4-0 per il Monza sul Lugano II, tripletta per Colpani (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo lo 0-0 nell’esordio stagionale contro il Bellinzona, il Monza supera 4-0 la squadra under del Lugano e conquista il primo successo. La squadra di Stroppa ha provato sin dai primi minuti a giocare ad alta intensità, anche correndo il rischio di commettere qualche errore, ma rendendosi pericolosa più volte. Il primo gol di questo precampionato per i monzesi porta la firma del nuovo arrivato Simone Birindelli, che scatta in profondità e supera prima un difensore e poi il portiere avversario. Diverse le occasioni per i padroni di casa, in particolare con Ciurria e Machis, tra i più brillanti nei primi 45? di gioco. Tanti i cambi nell’intervallo, compreso quello che vede entrare in campo Andrea Colpani, vero mattatore della seconda frazione di gioco: il ventitreenne centrocampista segna tre gol quasi fotocopia, con degli ottimi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo lo 0-0 nell’esordio stagionale contro il Bellinzona, ilsupera 4-0 la squadra under dele conquista il primo successo. La squadra di Stroppa ha provato sin dai primi minuti a giocare ad alta intensità, anche correndo il rischio di commettere qualche errore, ma rendendosi pericolosa più volte. Il primo gol di questo precampionato per i monzesi porta la firma del nuovo arrivato Simone Birindelli, che scatta in profondità e supera prima un difensore e poi il portiere avversario. Diverse le occasioni per i padroni di casa, in particolare con Ciurria e Machis, tra i più brillanti nei primi 45? di gioco. Tanti i cambi nell’intervallo, compreso quello che vede entrare in campo Andrea, vero mattatore della seconda frazione di gioco: il ventitreenne centrocampista segna tre gol quasi fotocopia, con degli ottimi ...

