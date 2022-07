Ultime Notizie – Omicidio Varese, Paitoni suicida in carcere (Di martedì 12 luglio 2022) Davide Paitoni, 40 anni, in carcere per aver ucciso il figlio di 7 anni, il primo gennaio scorso, si è suicidato. Lo confermano fonti della procura di Varese. Secondo quanto è emerso nell’ordinanza del gip di Varese Giuseppe Battarino che ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare del carcere, l’uomo ha ucciso il bambino per “‘punire’ la moglie”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) Davide, 40 anni, inper aver ucciso il figlio di 7 anni, il primo gennaio scorso, si èto. Lo confermano fonti della procura di. Secondo quanto è emerso nell’ordinanza del gip diGiuseppe Battarino che ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare del, l’uomo ha ucciso il bambino per “‘punire’ la moglie”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

