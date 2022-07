UFFICIALE – Nuovo acquisto per la Lazio | tifosi in delirio | è arrivato il comunicato

Leggi su rompipallone

(Di martedì 12 luglio 2022) Dopo una lunga attesa, Alessio Romagnoli è finalmente un calciatore della. A darne l’ufficialità è stato lo stesso club di Lotito sul proprio canale Twitter, annunciando l’accordo con il difensore ex Milan per 5 anni. Romagnoli, ufficalità,Romagnoli indosserà il numero 13, proprio come il suo idolo Alessandro Nesta. Un rinforzo che in casaera molto atteso dai, che hanno accolto il giocatore con grande entusiasmo. L’ex capitano del Milan prenderà il posto di Acerbi, in rotta con società e tifo e sempre più vicino alla cessione. Luca Forte