Tour de France 2022 | arrivano le salite più dure! Galibier due volte | Col du Granon e Alpe d’Huez in due giorni! Si decide la classifica!

Leggi su oasport

(Di martedì 12 luglio 2022) Abbiamo quasi superato la metà di questodee ancora non si è delineata in modo netto la classifica per la maglia gialla. Certo, Tadej Pogacar ha dimostrato di essere in grandissima forma e sembra non avere punti deboli, ma il suo vantaggio nella generale non è ancora abissale, soprattutto rispetto a Jonas Vingegaard, Geraint Thomas e Adam Yates. Ecco dunque che le prossime due tappe ci diranno sicuramente molto di più su come potrà finire questo. Domani e dopodomani, infatti, sono previste due frazioni di altissima montagna e lì si scoprirà chi veramente potrà puntare a vincere questa Grand Boucle. Si comincerà con l’11ma tappa di domani. Si partirà da Albertville e si taglierà il traguardo, dopo 151,7 km, sul Col de(Hors Categorie di 11,3 km al 9,2% di pendenza media). Nel mezzo ci saranno ...