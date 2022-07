Tiro a volo, Coppa del Mondo Changwon 2022: Lorenzo Ferrari e Daniele Resca sul podio nel trap maschile! (Di martedì 12 luglio 2022) Due podi e due quarti posti per gli azzurri e le azzurre del trap in Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Changwon, in Corea del Sud, le finali individuali vedono protagonisti praticamente tutti i tiratori italiani, con la tripletta sfiorata al maschile ed il podio mancato di un soffio al femminile. Nel trap maschile i tre azzurri in gara approdano tutti in finale, ma a vincere è il cinese Qi Ying, che supera per 29-27 (sfida perciò conclusa con la regola del Golden Hit dopo 34 dei 35 piattelli previsti) Lorenzo Ferrari. Il gradino più basso del podio è di Daniele Resca, uscito in terza posizione con 21/25, infine Valerio Grazini termina quarto con 11/15. Nel ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Due podi e due quarti posti per gli azzurri e le azzurre delindeldi: a, in Corea del Sud, le finali individuali vedono protagonisti praticamente tutti i tiratori italiani, con la tripletta sfiorata al maschile ed ilmancato di un soffio al femminile. Nelmaschile i tre azzurri in gara approdano tutti in finale, ma a vincere è il cinese Qi Ying, che supera per 29-27 (sfida perciò conclusa con la regola del Golden Hit dopo 34 dei 35 piattelli previsti). Il gradino più basso delè di, uscito in terza posizione con 21/25, infine Valerio Grazini termina quarto con 11/15. Nel ...

