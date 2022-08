Sondaggi politici elettorali SWG per La 7 di oggi: risale la Lega, calo di FDI e PD (Di martedì 12 luglio 2022) Come ogni martedì ecco arrivare il consueto Sondaggio politico elettorale di SWG per il tg di La 7 di Enrico Mentana. Cosa succederebbe se si andasse alle urne oggi? Fratelli d’Italia sarebbe il vincitore, seguito dal PD, ma attenzione perchè nell’ultima settimana risalgono leggermente la Lega di Salvini ed il Movimento 5 Stelle di Conte. Vediamo allora tutti i dati del Sondaggio politico di La 7 e la fiducia nei vari leader politici. Ultimi Sondaggi SWG di La 7 nel tg di Mentana: Calano FDI e PD, bene Lega e M5S Secondo le ultime rilevazioni dei Sondaggi di Swg per La 7 mandate in onda nel tg di Mentana i primi due partiti in Italia questa settimana subiscono un leggero calo: FDI di Giorgia Meloni perde infatti lo 0,1% rispetto ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 12 luglio 2022) Come ogni martedì ecco arrivare il consuetoo politico elettorale di SWG per il tg di La 7 di Enrico Mentana. Cosa succederebbe se si andasse alle urne? Fratelli d’Italia sarebbe il vincitore, seguito dal PD, ma attenzione perchè nell’ultima settimana risalgono leggermente ladi Salvini ed il Movimento 5 Stelle di Conte. Vediamo allora tutti i dati delo politico di La 7 e la fiducia nei vari leader. UltimiSWG di La 7 nel tg di Mentana: Calano FDI e PD, benee M5S Secondo le ultime rilevazioni deidi Swg per La 7 mandate in onda nel tg di Mentana i primi due partiti in Italia questa settimana subiscono un leggero: FDI di Giorgia Meloni perde infatti lo 0,1% rispetto ...

sandrogozi : Le scelte politiche si fanno sulla base di obiettivi politici, non dei sondaggi. Ma anche volendo guardare ai sonda… - HuffPostItalia : Sondaggi politici: il Pd sorpassa Meloni. Lega e Forza italia in calo - CGzibordi : Il sistema cinese ha molta corruzione, più che in Giappone o Singapore e Corea, ma meno che in India o Sudamerica.… - CGzibordi : 3) oltre agli obiettivi economici che devono raggiungere, i politici, che sono in pratica dei manager perchè gestis… - RiganteLeonardo : SONDAGGI POLITICI ELEZIONI Il M5S crolla al 9,5% in piena crisi di consensi -