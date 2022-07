Si toglie la vita a 27 anni era braccato dai pusher «Istigazione al suicidio» (Di martedì 12 luglio 2022) Ha deciso di chiudere per sempre i conti lanciandosi nel vuoto dal terzo piano, un maledetto sabato di due settimane fa. In casa c?erano ancora gli agenti della Polizia di Stato, che lo avevano... Leggi su ilmattino (Di martedì 12 luglio 2022) Ha deciso di chiudere per sempre i conti lanciandosi nel vuoto dal terzo piano, un maledetto sabato di due settimane fa. In casa c?erano ancora gli agenti della Polizia di Stato, che lo avevano...

Pubblicità

BurgisRic : RT @mauro58151904: @g_effe @BurgisRic Il parlamento attiuale è una, '.METASTASI', che divora le nostre risorse e toglie vita e speranza. Ma… - trasiilenzi : RT @heythereelena: ore 19:00 comunicato di ilary e totti e ore 20:00 annuncio di amadeus su sanremo22 perché la vita toglie e la vita dà - pddchr : RT @heythereelena: ore 19:00 comunicato di ilary e totti e ore 20:00 annuncio di amadeus su sanremo22 perché la vita toglie e la vita dà - Renato65497671 : Non ti taglia il gas, ti toglie ciò che hai. La vita, ma non siamo noi il suo obbiettivo. Una volta per rubare i ge… - targaaryenbitch : RT @heythereelena: ore 19:00 comunicato di ilary e totti e ore 20:00 annuncio di amadeus su sanremo22 perché la vita toglie e la vita dà -