(Di martedì 12 luglio 2022) In occasione deldel 12 luglio a Parigi, i Presidenti diriaffermano la volontà delle due organizzazioni di rafforzare ulteriormente la loro collaborazione e di elaborare proposte concrete per alimentare il dialogo con le Istituzioni europee e con i governi francese e. La cooperazione bilaterale tra i due Paesi è più forte che mai, come dimostra la firma del Trattato del Quirinale lo scorso anno.sono pronti a contribuire a questo processo. A seguito della pandemia, gli imprenditori francesi e italiani hanno dovuto affrontare sfide senza precedenti, come l’impatto dell’aumento dei costi energetici su famiglie e imprese, le ...

Pubblicità

Il Denaro

Cosi' Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, in occasione deleconomico italo - francese con il Medef, l'associazione francese degli industriali. 'Abbiamo discusso su tre argomenti ...In questa nuova fase geopolitica 'il Mediterraneo torna fondamentale, Italia e Francia si devono riposizionare'. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, in occasione deleconomico italo - francese con il Medef, l'associazione francese degli industriali. In particolare, ha spiegato Bonomi, 'e' ovvio che il Mediterraneo diventa fondamentale, in chiave ... Quarto Forum economico franco-italiano, MEDEF e Confindustria rilanciano l'alleanza su 3 priorità - Ildenaro.it In occasione del quarto Forum economico franco-italiano, i Presidenti di MEDEF e Confindustria riaffermano la loro collaborazione ...Firenze, 12 luglio 2022 - Era stato annunciato per le 18, invece è già possibile, per gli over 60, prenotarsi per la quarta dose . Come sempre, per prenotare ci si deve collegare al portale di riferim ...