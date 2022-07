"Patetico", "Non ho parole". Mentana scatena la bufera: occhio a cosa dice in diretta | Guarda (Di martedì 12 luglio 2022) Enrico Mentana preso di mira su Twitter. Il conduttore del Tg di La7 è al centro della polemica per l'edizione serale del tg andata in onda lunedì 11 luglio. A far infuriare i telespettatori, la risposta del giornalista all'intervento di Milena Gabanelli. "Ieri - si legge in uno dei tanti commenti - la Gabanelli dopo aver mostrato e criticato la differenza di stipendi tra un manager e un operaio della stessa ditta (7.000.000 annui contro 20.000) Mentana ha replicato che il manager può essere licenziato mentre l'operaio gode di un contratto e diritti; non ho parole". E ancora: "Ok mi sta bene, io operaio rinuncio a tutte le tutele per 7.000.000 l'anno. Mentana sei Patetico". Finita qui? Neanche per sogno, perché c'è chi si spinge anche oltre, arrivando ad affermare: "Qualsiasi operaio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Enricopreso di mira su Twitter. Il conduttore del Tg di La7 è al centro della polemica per l'edizione serale del tg andata in onda lunedì 11 luglio. A far infuriare i telespettatori, la risposta del giornalista all'intervento di Milena Gabanelli. "Ieri - si legge in uno dei tanti commenti - la Gabanelli dopo aver mostrato e criticato la differenza di stipendi tra un manager e un operaio della stessa ditta (7.000.000 annui contro 20.000)ha replicato che il manager può essere licenziato mentre l'operaio gode di un contratto e diritti; non ho". E ancora: "Ok mi sta bene, io operaio rinuncio a tutte le tutele per 7.000.000 l'anno.sei". Finita qui? Neanche per sogno, perché c'è chi si spinge anche oltre, arrivando ad affermare: "Qualsiasi operaio ...

