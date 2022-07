Naomi Campbell diventa dottoressa (Di martedì 12 luglio 2022) La top model ha ricevuto il PhD, che corrisponde al nostro dottorato, dalla University for the Creative Arts per il suo contributo all’industria della moda. «Sono onorata di essere qui», ha detto asciugandosi le lacrime. E poi su Instagram ha ringraziato sua figlia, «la mia più grande benedizione» Leggi su vanityfair (Di martedì 12 luglio 2022) La top model ha ricevuto il PhD, che corrisponde al nostro dottorato, dalla University for the Creative Arts per il suo contributo all’industria della moda. «Sono onorata di essere qui», ha detto asciugandosi le lacrime. E poi su Instagram ha ringraziato sua figlia, «la mia più grande benedizione»

