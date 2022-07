Mo Farah: il campione olimpionico che svela di essere arrivato illegalmente in UK da bambino per lavorare (Di martedì 12 luglio 2022) Se la storia l’avessero scritta per un film o una serie tv probabilmente qualcuno l’avrebbe trovata troppo fantasiosa. E invece è tutto vero, come ha svelato lo stesso Mo Farah. Lui, campione olimpico nei 5mila e nei 10mila metri alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, proprio lui che è stato per sei volte campione del mondo, sempre lui che detiene il record mondiale dell’ora e del record europeo dei 10mila piani, non è Mo Farah. Il suo vero nome è Hussein Abdi Kahin ed è arrivato in UK, il paese che per i suoi meriti sportivi gli ha conferito il titolo di “Sir”, da bambino. Non per andare a scuola ma per lavorare come domestico. Tutto in modo assolutamente illegale. Mo Farah, racconta il mezzofondista alla BBC, è il nome ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Se la storia l’avessero scritta per un film o una serie tv probabilmente qualcuno l’avrebbe trovata troppo fantasiosa. E invece è tutto vero, come hato lo stesso Mo. Lui,olimpico nei 5mila e nei 10mila metri alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, proprio lui che è stato per sei voltedel mondo, sempre lui che detiene il record mondiale dell’ora e del record europeo dei 10mila piani, non è Mo. Il suo vero nome è Hussein Abdi Kahin ed èin UK, il paese che per i suoi meriti sportivi gli ha conferito il titolo di “Sir”, da. Non per andare a scuola ma percome domestico. Tutto in modo assolutamente illegale. Mo, racconta il mezzofondista alla BBC, è il nome ...

