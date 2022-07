Maurizio Costanzo, frecciatina all’Isola dei Famosi: il commento su Nicolas Vaporidis (Di martedì 12 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maurizio Costanto ha fatto un commento inaspettato in merito alla vittoria di Nicolas Vaporidis a L’Isola dei Famosi. La frecciatina non è passata inosservata ai fan: ecco che cosa ha detto. Il conduttore si è sempre espresso sui vari episodi che avvengono in tv. Le sue opinioni, a volte condivise e a volte no, sono Leggi su youmovies (Di martedì 12 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Costanto ha fatto uninaspettato in merito alla vittoria dia L’Isola dei. Lanon è passata inosservata ai fan: ecco che cosa ha detto. Il conduttore si è sempre espresso sui vari episodi che avvengono in tv. Le sue opinioni, a volte condivise e a volte no, sono

Pubblicità

cmqgloria : domani maria de filippi e maurizio costanzo potrebbero divorziare e lei potrebbe mettersi ufficialmente con sabrina… - mrdan1787 : Ci restano : 1)Maria De Filippi & Maurizio Costanzo 2) Fedez & Chiara; 3) Enzo Paolo e Carmen; 4) Bonolis & Laurenti #Ilary #totti - Sugar_in_london : RT @yleniaindenial1: noi non siamo psicologicamente pronti a quando Maria De Filippi annuncerà la separazione da Maurizio Costanzo perché a… - FiciniDavid : @crazyvibes27 E io credevo che ti garbava Maurizio Costanzo bimba bionda.. - paoloantoniore1 : @LuceRosselli Cosa ? Maurizio Costanzo è al terzo matrimonio, non va al quarto per motivi meramente senili.... -