Luna Marì, figlia di Belen e Antonino Spinalbese, compie 1 anno: auguri social e silenzi, in che rapporti sono la Rodriguez e l’ex fidanzato? (Di martedì 12 luglio 2022) Un anno fa Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno dato alla luce Luna Marì. Oggi i due non potrebbero essere più distanti, ma com’è andato il primo compleanno della piccola? Leggi anche: Pippa Middleton, sorella di Kate, di nuovo mamma, ha partorito: chi è il marito James Matthews? Quanti figli hanno? FOTO Antonino Spinalbese e... Leggi su donnapop (Di martedì 12 luglio 2022) Unfadato alla luce. Oggi i due non potrebbero essere più distanti, ma com’è andato il primo compledella piccola? Leggi anche: Pippa Middleton, sorella di Kate, di nuovo mamma, ha partorito: chi è il marito James Matthews? Quanti figli h? FOTOe...

Pubblicità

EttoreBaita : RT @lullaebasta: Un giorno ti racconterò in quanti posti ti ho portato con me, quante spiagge abbiamo calpestato insieme, quante lune abbia… - UnTemaAlGiorno : RT @lullaebasta: Un giorno ti racconterò in quanti posti ti ho portato con me, quante spiagge abbiamo calpestato insieme, quante lune abbia… - MichaelGiulian2 : RT @lullaebasta: Un giorno ti racconterò in quanti posti ti ho portato con me, quante spiagge abbiamo calpestato insieme, quante lune abbia… - FedeRica8080 : RT @lullaebasta: Un giorno ti racconterò in quanti posti ti ho portato con me, quante spiagge abbiamo calpestato insieme, quante lune abbia… - Salvato32238958 : RT @lullaebasta: Un giorno ti racconterò in quanti posti ti ho portato con me, quante spiagge abbiamo calpestato insieme, quante lune abbia… -