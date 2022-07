Lotta al randagismo: il ministero obbliga la microchippatura, e l’Oipa lotta contro l’abbandono (Di martedì 12 luglio 2022) Il ministero della Salute nel suo Piano della performance 2022 – 2024, annuncia due importanti novità per la lotta al randagismo: l’obbligatorietà della microchippatura in tutt’Italia e la creazione di un’unica Anagrafe degli animali da compagnia che segnerà il superamento delle anagrafi regionali attraverso il potenziamento dei database per una migliore messa in rete dei dati e l’immediata rintracciabilità dei proprietari degli animali smarriti o abbandonati. l’Oipa: “Se adotti un animale è per tutta la vita”, al via la campagna estiva contro l’abbandono Lo rende noto l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), che lancia la sua campagna estiva contro l’abbandono, dando una voce e un ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) Ildella Salute nel suo Piano della performance 2022 – 2024, annuncia due importanti novità per laal: l’torietà dellain tutt’Italia e la creazione di un’unica Anagrafe degli animali da compagnia che segnerà il superamento delle anagrafi regionali attraverso il potenziamento dei database per una migliore messa in rete dei dati e l’immediata rintracciabilità dei proprietari degli animali smarriti o abbandonati.: “Se adotti un animale è per tutta la vita”, al via la campagna estivaLo rende noto l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), che lancia la sua campagna estiva, dando una voce e un ...

