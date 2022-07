LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ritiro per Covid-19 per Bennett e Durbridge (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 13.27 Pochi minuti fa dalla UAE Emirates la notizia del ritiro di George Bennett, secondo compagno della Maglia Gialla colpito dal virus. 13.24 Il primo tampone positivo è stato quello dell’australiano Luke Durbridge (Team BikeExchange – Jayco). 13.22 Il Covid-19 colpisce ancora la Grande Boucle: altri due casi stamattina. 13.19 Spazio oggi alla Morzine-Megeve di 148 chilometri, con quattro GPM. 13.17 Si torna in gara dopo il secondo giorno di riposo, scatta la seconda settimana con le Alpi. 13.15 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa del Tour de ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE13.27 Pochi minuti fa dalla UAE Emirates la notizia deldi George, secondo compagno della Maglia Gialla colpito dal virus. 13.24 Il primo tampone positivo è stato quello dell’australiano Luke(Team BikeExchange – Jayco). 13.22 Il-19 colpisce ancora la Grande Boucle: altri due casi stamattina. 13.19 Spazioalla Morzine-Megeve di 148 chilometri, con quattro GPM. 13.17 Si torna in gara dopo il secondo giorno di riposo, scatta la seconda settimana con le Alpi. 13.15 Buongiorno e benvenuti alladella decimadelde ...

