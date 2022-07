Lascia il Napoli, nuova squadra per Koulibaly: accordo ad un passo! (Di martedì 12 luglio 2022) Il futuro di Kalidou Koulibaly è sempre più lontano dal Napoli. Dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2023), il difensore senegalese è ad un passo dal Chelsea. Secondo quanto riportato dal The Athletic, la trattativa è alle fasi conclusive: i londinesi avrebbero alzato l’offerta a 40 milioni, come richiesto dal presidente De Laurentiis. Koulibaly Napoli Juventus Dopo aver perso Rudiger e Christensen, Tuchel avrà finalmente il rinforzo in difesa tanto atteso: per Koulibaly è pronto un triennale da 8 milioni più uno di bonus. Dopo 317 partite e 14 gol, l’avventura del difensore senegalese sta dunque per concludersi. Londra e Stamford Bridge sono pronti ad accoglierlo. Luca Forte Leggi su rompipallone (Di martedì 12 luglio 2022) Il futuro di Kalidouè sempre più lontano dal. Dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2023), il difensore senegalese è ad un passo dal Chelsea. Secondo quanto riportato dal The Athletic, la trattativa è alle fasi conclusive: i londinesi avrebbero alzato l’offerta a 40 milioni, come richiesto dal presidente De Laurentiis.Juventus Dopo aver perso Rudiger e Christensen, Tuchel avrà finalmente il rinforzo in difesa tanto atteso: perè pronto un triennale da 8 milioni più uno di bonus. Dopo 317 partite e 14 gol, l’avventura del difensore senegalese sta dunque per concludersi. Londra e Stamford Bridge sono pronti ad accoglierlo. Luca Forte

