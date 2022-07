L’acqua frizzante razionata nei supermercati di Reggio Emilia: «Acquisto massimo: 6 casse» (Di martedì 12 luglio 2022) “Acquisto massimo: 6 casse d’acqua”. Questi sono i cartelli comparsi nel fine settimana scorso nel supermercato Conad Le Vele a Reggio Emilia. A darne notizia è la Gazzetta di Reggio. Non si tratta di un razionamento deciso dalle istituzioni ma di un problema di distribuzione: «L’acqua arriva un po’ a singhiozzo nei fine settimana e quindi abbiamo deciso di mettere un tetto massimo per dare la possibilità a tutti di acquistarla – ha spiegato la direttrice del centro, Paola Rondanini al quotidiano – In questo periodo L’acqua non è regolare e ci sono altri problemi, dai trasporti alla produzione. Per esempio società che imbottigliano ci hanno fatto sapere che hanno difficoltà ad aggiungere anidride carbonica per ‘gasare’ ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) “: 6d’acqua”. Questi sono i cartelli comparsi nel fine settimana scorso nel supermercato Conad Le Vele a. A darne notizia è la Gazzetta di. Non si tratta di un razionamento deciso dalle istituzioni ma di un problema di distribuzione: «arriva un po’ a singhiozzo nei fine settimana e quindi abbiamo deciso di mettere un tettoper dare la possibilità a tutti di acquistarla – ha spiegato la direttrice del centro, Paola Rondanini al quotidiano – In questo periodonon è regolare e ci sono altri problemi, dai trasporti alla produzione. Per esempio società che imbottigliano ci hanno fatto sapere che hanno difficoltà ad aggiungere anidride carbonica per ‘gasare’ ...

