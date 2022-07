La Vecchia: il picco di Omicron 5 è vicino. Oggi potrebbe esserci il 10% della popolazione positiva (Di martedì 12 luglio 2022) Il picco dell’ondata di Covid in corso “è vicino”. Ed era stato già previsto per la metà di luglio. E alla fine, “con un virus così contagioso, è molto probabile che da un terzo a metà della popolazione, in maniera più o meno sintomatica, sia stata contagiata da Omicron 4-5”. E’ la stima dell’epidemiologo Carlo La Vecchia, docente all’università Statale di Milano. “Dal punto di vista dell’andamento delle curve dei contagi Covid registrati, il dato medio settimanale di ieri indica 98mila casi al giorno. Non siamo lontani dal picco. La salita era attorno a un +15% ieri, quindi si sta livellando. Ed è probabile che l’ondata di Omicron 5 arrivi” al plateau “nel corso della prossima settimana o 2”, prospetta l’esperto all’Adnkronos Salute. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 luglio 2022) Ildell’ondata di Covid in corso “è”. Ed era stato già previsto per la metà di luglio. E alla fine, “con un virus così contagioso, è molto probabile che da un terzo a metà, in maniera più o meno sintomatica, sia stata contagiata da4-5”. E’ la stima dell’epidemiologo Carlo La, docente all’università Statale di Milano. “Dal punto di vista dell’andamento delle curve dei contagi Covid registrati, il dato medio settimanale di ieri indica 98mila casi al giorno. Non siamo lontani dal. La salita era attorno a un +15% ieri, quindi si sta livellando. Ed è probabile che l’ondata di5 arrivi” al plateau “nel corsoprossima settimana o 2”, prospetta l’esperto all’Adnkronos Salute. ...

