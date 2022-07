Pubblicità

ilgiovanemassi : RT @CalcioFinanza: La #SerieB riparte da Reggio Calabria, il 15 luglio sarà svelato il calendario - CalcioFinanza : La #SerieB riparte da Reggio Calabria, il 15 luglio sarà svelato il calendario - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball La Serie B riparte da Reggio Calabria, il 15 luglio sarà svelato il calendario: Fascino e cur… - RadioKiboy93 : TG KIBOY93 - NOTIZIARIO SPORTIVO: La #SerieBKT riparte da #ReggioCalabria. I dettagli della presentazione (fonte… - SalentoSport : #CASARANO – Si riparte da Filograna Sergio e #Montervino. Maci: “Due fuoriclasse”. A breve il nome dell’allenatore… -

CityNow

Come lo scorso anno, dunque, la Beneamatadalla Lugano Supercup. Oltre all'esordio ... Quello contro gli svizzeri sarà solo il primo di una lungadi impegni che vedrà i nerazzurri ......ad affrontare il prossimo campionato diD, mettendo la parola 'fine' a tutti i rumors degli ultimi giorni che avevano tenuto in apprensione la tifoseria bianco - rossa. Da oggi si, ... La Serie BKT riparte da Reggio Calabria. I dettagli della presentazione Fascino e curiosità. Venerdì 15 luglio, dalle ore 20:30, verrà svelato il calendario della Serie BKT 2022-2023 che accenderà le luci su una stagione che si preannuncia incredibilmente accattivante e c ...La kermesse di venerdì avrà come scenario nuovamente un luogo simbolo del Bel Paese, la suggestiva Arena dello Stretto “Ciccio Franco” ...