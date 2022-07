La cena di pesce per quattro persone e il maxi - conto da 508 euro ' Ma è lo Chalet di Briatore?'

Pubblicità

giovann92669360 : RT @Libero_official: Una cena di pesce per 4 persone è costata 508 euro: lo #scontrino postato sui social è diventato un caso https://t.co… - Gazzettino : San Benedetto: cena di pesce per quattro persone, poi il maxi-conto di 508 euro. Clienti furiosi: «Ma è il ristoran… - yforworld : Cena di pesce #CANYAMAN - pietro30199674 : RT @Libero_official: Una cena di pesce per 4 persone è costata 508 euro: lo #scontrino postato sui social è diventato un caso https://t.co… - Libero_official : Una cena di pesce per 4 persone è costata 508 euro: lo #scontrino postato sui social è diventato un caso… -

Unadiper quattro persone alla modica cifra di 508 euro . È la denuncia via social di Giorgio Tordini , che dopo il maxi - conto in uno chalet (volutamente non nominato) di San Benedetto del ...Nelladel fritto didi giovedì scorso, e in quella della paniscia di sabato, siamo arrivati a servire anche più di 500 persone, su turni, accontentando tutti. Sono tornate ad aiutarci nel ...Una cena di pesce per quattro persone alla modica cifra di 508 euro. È la denuncia via social di Giorgio Tordini, che dopo il maxi-conto in uno chalet (volutamente non ...SAN BENEDETTO - "Ma che Briatore è arrivato pure da noi" si chiede ironicamente Giorgio Tordini, su Facebook, dopo un conto da 508 euro per una cena di pesce da 4 persone in uno chalet (volutamente ...