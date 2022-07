Koulibaly parte? Il Napoli si scalda Kim (Di martedì 12 luglio 2022) Nel caso in cui il senegalese dovesse partire, è pronto il rimpiazzo. Secondo Sky, se Koulibaly lasciasse Napoli arriverebbe Kim Min Jae Se Kalidou Koulibaly dovesse partire, il Napoli non starebbe a guardare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, nel caso in cui il difensore senegalese andasse via potrebbe arrivare Kim Min Jae del L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Nel caso in cui il senegalese dovesse partire, è pronto il rimpiazzo. Secondo Sky, selasciassearriverebbe Kim Min Jae Se Kalidoudovesse partire, ilnon starebbe a guardare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, nel caso in cui il difensore senegalese andasse via potrebbe arrivare Kim Min Jae del L'articolo

Pubblicità

forumJuventus : [Sky Sport] Juve, casting in difesa se parte De Ligt: Koulibaly in cima, poi Bremer, Gabriel, Badiashile e Pau Torr… - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: INDISCREZIONE - ?? #Napoli parte la caccia al sostituto di #Koulibaly, sempre più in direzione #Chelsea ?? #DeLaurentiis… - Roberta_Siro : RT @LeBombeDiVlad: INDISCREZIONE - ?? #Napoli parte la caccia al sostituto di #Koulibaly, sempre più in direzione #Chelsea ?? #DeLaurentiis… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Ugolini: 'Koulibaly, sembra imminente un'offerta importate da parte del Chelsea' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Ugolini: 'Koulibaly, sembra imminente un'offerta importate da parte del Chelsea' -