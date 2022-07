Kane collassa e vomita | Son crolla a terra | gli allenamenti di Conte al Tottenham sono brutali | FOTO e VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 12 luglio 2022) Antoniosi è dimostrato uno dei migliori allenatori in circolazione, il tecnico italiano ha cambiato completamente volto al. La squadra è reduce da un grande quarto posto in Premier League e dalla qualificazione in Champions League, l’allenatore non lascia nulla al caso e gli. L’ex Ct della Nazionale pretende sempre il massimo dalla sua squadra, già dai primiin Corea. Ilè già sceso in campo per preparare la prossima stagione. La squadra si è reitrovata in campo per tre volte in 24 ore, l’ultima seduta è stata così intensa che Harryto in campo,ndo per lo sforzo e stremato dalla fatica e dal caldo. Anche Son è ...