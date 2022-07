Inchiesta choc sui soldati Uk: “Uccidevano afghani disarmati” (Di martedì 12 luglio 2022) Si tratta di una vera e propria bomba, quella lanciata dall’emittente televisiva britannica, Bbc, sul più importante corpo speciale militare del Regno Unito: lo Special Air Service (Sas). Dopo aver esaminato centinaia di pagine dei rapporti e dei resoconti dell’organizzazione, relativi alla guerra in afghanistan nel biennio 2010-11, le forze britanniche avrebbero ucciso decine di prigionieri, detenuti e uomini disarmati nel corso del conflitto. Secondo quanto riportato dallo scoop di Bbc Panorama, un solo squadrone sarebbe stato autore di ben 54 omicidi, contrari al diritto bellico, nell’arco di soli sei mesi. Addirittura, con la conoscenza dei fatti da parte anche dei più alti vertici dell’organizzazione. L’ex capo della Sas, il generale Sir Mark Carleton-Smith, infatti, sarebbe stato al corrente, sin da subito, di queste uccisioni illegali. Eppure, ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 12 luglio 2022) Si tratta di una vera e propria bomba, quella lanciata dall’emittente televisiva britannica, Bbc, sul più importante corpo speciale militare del Regno Unito: lo Special Air Service (Sas). Dopo aver esaminato centinaia di pagine dei rapporti e dei resoconti dell’organizzazione, relativi alla guerra instan nel biennio 2010-11, le forze britanniche avrebbero ucciso decine di prigionieri, detenuti e uomininel corso del conflitto. Secondo quanto riportato dallo scoop di Bbc Panorama, un solo squadrone sarebbe stato autore di ben 54 omicidi, contrari al diritto bellico, nell’arco di soli sei mesi. Addirittura, con la conoscenza dei fatti da parte anche dei più alti vertici dell’organizzazione. L’ex capo della Sas, il generale Sir Mark Carleton-Smith, infatti, sarebbe stato al corrente, sin da subito, di queste uccisioni illegali. Eppure, ...

